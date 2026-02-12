Questa sera alle 21:00 si gioca la semifinale di andata della Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona. Per Simeone è una partita importante, soprattutto perché Flick ha già vinto le ultime due sfide contro di lui. Il match si presenta aperto, con entrambe le squadre che cercano la finale, ma i blaugrana partono favoriti. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Atletico Madrid-Barcellona è una partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Non avrà certo il fascino del Clásico ma quella tra Atletico Madrid e Barcellona non può essere considerata una sfida come le altre. Si tratta, infatti, di due big del calcio spagnolo, due club storici, coi Colchoneros che, pur non avendo un palmarés ricco come quello blaugrana, hanno spesso duellato con loro, contendendogli titoli importanti e prestigiosi, ricoprendo sempre il ruolo dell’ underdog. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di fila

