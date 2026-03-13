Pronostico Atletico Madrid-Getafe | la sesta di fila arriva per questo motivo

Sabato si disputa la partita tra Atletico Madrid e Getafe, valida per la ventottesima giornata della Liga. L'incontro si svolge allo stadio dell'Atletico Madrid. Entrambe le squadre si preparano per questa sfida, che rappresenta la sesta consecutiva in cui l'Atletico Madrid si trova coinvolto in una serie di incontri di campionato.

Atletico Madrid-Getafe è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico La vittoria contro il Tottenham in Champions League, al quinta affermazione di casa di fila – il Wanda è un vero fortino – ha permesso all’Atletico Madrid di mettere una seria ipoteca alla qualificazione ai quarti di finale della massima competizione europea. Il 5-2 rifilato agli inglesi è una sentenza. Adesso però ci sono da mettere da parte i pensieri per la prossima settimana e stare con la mente dentro una partita che sulla carta, in Liga, non appare così semplice. Il Getafe, ormai salvo e che non ha nessuna ambizione di alta classifica, vive uno dei momenti più importanti della propria stagione con quattro vittorie nelle ultime cinque partite e un ruolino in trasferta che dice 4 risultati utili di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

