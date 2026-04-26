Sabato sera all’Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Inter in una partita valida per il campionato di Serie A. L’Inter, guidata dall’allenatore in carica, cerca di consolidare la sua posizione in classifica e di avvicinarsi ulteriormente alla conquista dello scudetto. Per questa sfida, sono stati studiati i dettagli sui marcatori probabili e sui tiri in porta, offrendo un quadro completo delle possibili dinamiche di gioco.

All’Olimpico Grande Torino l’Inter di Chivu vuole mettere un altro tassello importante in ottica Scudetto in quella che ormai è diventata solo una mera questione di tempo. Reduci dalle fatiche in Coppa Italia ma con il morale a mille per il passaggio del turno, i nerazzurri partono con i favori del pronostico contro una squadra che poco ha da chiedere al suo campionato. Tornato decisivo nell’ultimo mese, Marcus Thuram è il prescelto in chiave tiratori. Orfano di Lautaro Martinez, in questo momento l’attacco nerazzurro è sorretto soprattutto dall’attaccante francese, arrivato ad undici gol in campionato e parso molto più libero di testa: sceglierlo come marcatore plus è molto più di una semplice tentazione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Torino-Inter: marcatore e tiri in porta

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