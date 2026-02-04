Domani sera a San Siro l’Inter di Christian Chivu affronta il Torino in una partita che sulla carta sembra alla portata dei nerazzurri. Tuttavia, i tifosi restano con il fiato sospeso, aspettandosi una gara aperta con diversi tiri in porta e un possibile marcatore chiave. La squadra di casa punta a consolidare la vetta, ma il Torino non vuole fare da vittima e potrebbe mettere in difficoltà i padroni di casa.

Inter-Torino, i pronostici dell'incontro: dal marcatore ai possibili tiratori della gara in programma a San Siro Sempre più in vetta alla classifica, l' Inter di Christian Chivu è attesa da un confronto agevole solo sulla carta. Viste la posizione in classifica in campionato, infatti, il Torino potrebbe avere una chance importante per dare la sterzata ad una stagione caratterizzata fin qui da più ombre che luci. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Il pacchetto offensivo a disposizione dei nerazzurri, però, può far svoltare l'inerzia dell'incontro da un momento all'altro.

© Ilveggente.it - Pronostici Inter-Torino: marcatore e tiri in porta

