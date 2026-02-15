Il Torino ha deciso di puntare su un giovane attaccante contro il Bologna, che attraversa un momento difficile in campionato. La partita si svolge in uno stadio vuoto, poiché lo sciopero della Maratona ha ridotto il pubblico presente. I tifosi si aspettano di vedere più tiri in porta rispetto alle recenti uscite, mentre i giocatori chiave cercano di migliorare il proprio rendimento.

Torino-Bologna, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, le ultime in chiave player building In un “Olimpico Grande Torino” che non sarà affatto gremito in ogni ordine di posto a causa dello sciopero della Maratona, la compagine di Baroni ospita un Bologna in crisi di risultati e prestazioni. Di difficile decifrabilità dal punto di vista tecnico-tattico, il match in terra sabauda potrebbe regalare spunti piuttosto interessanti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Vista la predisposizione dei felsinei a difendere alti aggredendo il primo palleggio avversario, il Torino dovrebbe trovare spazi invitanti nel caso in cui dovessero riuscire ad attaccare la profondità con una certa continuità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Torino-Bologna: marcatore e tiri in porta

