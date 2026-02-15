Pronostici Torino-Bologna | marcatore e tiri in porta
Il Torino ha deciso di puntare su un giovane attaccante contro il Bologna, che attraversa un momento difficile in campionato. La partita si svolge in uno stadio vuoto, poiché lo sciopero della Maratona ha ridotto il pubblico presente. I tifosi si aspettano di vedere più tiri in porta rispetto alle recenti uscite, mentre i giocatori chiave cercano di migliorare il proprio rendimento.
Torino-Bologna, i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, le ultime in chiave player building In un “Olimpico Grande Torino” che non sarà affatto gremito in ogni ordine di posto a causa dello sciopero della Maratona, la compagine di Baroni ospita un Bologna in crisi di risultati e prestazioni. Di difficile decifrabilità dal punto di vista tecnico-tattico, il match in terra sabauda potrebbe regalare spunti piuttosto interessanti. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Vista la predisposizione dei felsinei a difendere alti aggredendo il primo palleggio avversario, il Torino dovrebbe trovare spazi invitanti nel caso in cui dovessero riuscire ad attaccare la profondità con una certa continuità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostici Torino-Milan: marcatore e tiri in porta
Analisi e pronostici sulla sfida tra Torino e Milan, con focus su marcatore e tiri in porta.
Pronostici Atalanta-Torino: marcatore e tiri in porta
Analisi e pronostici per Atalanta-Torino, con focus su marcatore e tiri in porta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Torino-Bologna: analisi, quote e consigli; Pronostico Torino-Bologna: analisi e probabili formazioni 14/02/2026 Serie A; Pronostico Bologna-Parma quote analisi 24ª giornata Serie A; Pronostici Inter - Torino tra dominio e misura nerazzurra.
Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri direttiDomenica pomeriggio che propone una sfida tra grandi deluse: il Torino di Marco Baroni sfida un Bologna che sta vivendo un 2026 da incubo, con l'eliminazione. tuttomercatoweb.com
Pronostico Torino-Bologna, che rebus! La soluzione? Ecco i consigli su cosa giocareQuesta altalena di risultati rende difficile individuare il pronostico su chi vincerà tra Torino e Bologna. L'X primo tempo potrebbe rappresentare una giusta chiave per risolvere il rebus: quota 2.12 ... corrieredellosport.it
Pronostici del 4 febbraio 2026: Inter-Torino e Coppa di Francia https://www.calciomagazine.net/pronostici-4-febbraio-2026-239607.html facebook