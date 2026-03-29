Oggi alle 15,30 si svolgono le partite di Promozione nel girone C, con il Valsanterno che si prepara a festeggiare la sua qualificazione. La squadra, già protagonista di diciannove vittorie e otto pareggi, non ha mai subito sconfitte finora. La sfida si gioca al campo del Faro Gaggio contro il Valsetta, mentre la Valsanterno si avvicina alla conclusione del campionato con numeri imbattuti.

Anche il girone C di Promozione scenderà in campo oggi, alle 15,30, per la quintultima giornata. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà il grande giorno della Valsanterno, assoluta dominatrice come dimostrato dal ruolino di diciannove vittorie, otto pareggi e nessuna sconfitta. Il team valligiano può godere di un vantaggio monstre di quattordici punti sulla prima inseguitrice e, in caso di successo odierno sul terreno di gioco della terzultima della classe Masi Torello Voghiera, ecco che scatterebbe la festa per l’ Eccellenza con quattro giornate di anticipo. Alle spalle della Valsanterno vi sono quattro squadre che, in queste ultime battute, si giocheranno il miglior piazzamento possibile in chiave playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione, le squadre in campo alle 15,30. Valsanterno, già pronta la festa. Il Faro Gaggio ospita il Valsetta

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