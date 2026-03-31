Nella penultima giornata delle qualificazioni internazionali, cinque calciatori del Milan sono scesi in campo con le rispettive nazionali. Tra le nazioni coinvolte ci sono Italia, Ecuador, Serbia e Svizzera. I giocatori hanno partecipato alle partite in diverse competizioni, contribuendo alle rispettive sfide del fine settimana. La partecipazione di più giocatori rossoneri testimonia l’impegno del club nel panorama internazionale.

La sosta Nazionali sta per volgere al termine per lasciare spazio al campionato di Serie A, che nel weekend riprenderà regolarmente il suo corso. Anche oggi, diversi giocatori del Milan scenderanno in campo con la selezione del proprio Paese: vediamo quali. Davide Bartesaghi sarà impegnato nella sfida dell'Italia Under 21 contro la Svezia. Il fischio d'inizio del match, valido per le qualificazioni all'Europeo di categoria, è previsto alle 18:00 presso la 'Boras Arena'. Sempre alle 18:00, la Serbia di Stahinja Pavlovic affronterà l'Arabia Saudita in un'amichevole internazionale alla 'TCS Arena' di Backa Topola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Penultima giornata di Nazionali: cinque giocatori del Milan in campo oggi

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