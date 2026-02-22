Promozione | il programma degli impegni delle aretine l’alberoro in casa il cortona camucia punta al colpaccio Casentino Academy insidiosa trasferta I torelli di Fani a caccia del riscatto

Il programma delle partite delle squadre aretine si concentra su diversi impegni chiave. L’Alberoro gioca in casa contro una squadra difficile, mentre il Cortona Camucia punta al colpaccio lontano da casa. Il Casentino Academy affronta un’avversaria ostica in trasferta, cercando di migliorare la propria posizione in classifica. I torelli di Fani cercano il riscatto dopo le ultime sconfitte. Alle 15 si sfidano la capolista Audax Rufina e il Casentino Academy.

AREZZO Proseguirà alle 15 il duello a distanza tra la capolista Audax Rufina e il Casentino Academy con i fiorentini avanti di un punto. L’Audax Rufina sarà di scena in casa dell’Alberoro di Riccardo Franchi che forte del suo terzo posto vuole compiere un ulteriore passo in avanti nel proprio percorso di crescita confermandosi tra le big del girone B. Per il Casentino Academy nel frattempo c’è l’insidiosa trasferta al cospetto del Centro Storico Lebowski che deve allungare sulla zona rossa. Restando nei piani alti della graduatoria attenzione alla Sinalunghese che ha gli stessi punti dell’Alberoro e dovrà vedersela in casa con il Pienza fanalino di coda insieme al Fiesole e per questo motivo non potrà certo fare sconti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: Casentino Academy-Pontassieve il clou. Sonko fa esultare il CortonaOggi alle 15, Casentino Academy e Pontassieve si sfidano in una partita importante, con il match tra Sonko e il Cortona che promette emozioni.

Leggi anche: Promozione: la giornata delle aretine. Foiano e Cortona a rischio. Il Montagnano tenta il colpo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Promozione, il programma della 25esima giornata nei gironi A e B - L'Unione Sarda.it; Programma settimanale (16– 22 febbraio) delle iniziative culturali alla MEM; ECCELLENZA E PROMOZIONE: IL PROGRAMMA ODIERNO DEGLI ANTICIPI DELL'OTTAVA DI RITORNO; Promozione, il programma della prossima giornata.

Promozione, il programma della 25esima giornata nei gironi A e BLa 25esima giornata del campionato di Promozione girone A, in programma domenica alle 15, apre la volata finale di stagione: dopo questo turno resteranno infatti nove partite da giocare e ogni punto i ... unionesarda.it

Promozione, per il recupero col Li Punti l'Arzachena ritrova SaggiaL’Arzachena è tornata in campo questa mattina a Olbia, ospite del Geovillage, per preparare il recupero col Li Punti, in programma domani a Sassari con fischio d’inizio alle 15 e valido per la 3ª ... unionesarda.it

La rete di Gabriele Diani che consegna la vittoria al suo Casentino Academy contro il Dicomano (1-0) #calciodilettanti #calcio #dilettanti #toscana - facebook.com facebook