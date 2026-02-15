la partita di oggi al necchi balloni il real forte col fratres perignano il peggior cliente del momento

È forse il momento peggiore per affrontare il Fratres Perignano. Numeri alla mano, a parte la Lucchese, non c’è nessun’altra squadra che ha fatto meglio nell’ultimo mese (11 punti nelle ultime cinque gare). Massima attenzione quindi per il Real Forte Querceta che, nello stadio amico del ‘ Necchi Balloni ’ (fischio d’inizio ore 14,30), vuole dare continuità all’importante vittoria di Cenaia e allungare sulla zona playout. "Ci siamo allenati bene durante la settimana – commenta alla vigilia di questo importante match il tecnico dei versiliesi Giuseppe Della Bona – il gruppo è consapevole dell’importanza di questa sfida ma anche delle difficoltà che incontreremo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Fratres Perignano conclude l’anno in crescita, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Larcianese allo Stadio Comunale “Matteoli”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Le partite di oggi: è il giorno di Inter-Juventus. Poi Lazio-Atalanta e Como-Fiorentina; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 25^ giornata; Come guardare le partite di calcio online e in TV oggi in diretta streaming: la guida e la programmazione di DAZN; Inter-Juventus 3-2 oggi, Serie A. La partita e classifica aggiornata.

Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri per la partita: sono cinque gli assentiROMA - Sono 23 i convocati da Maurizio Sarri per la partita di oggi della sua Lazio, alle 18, contro l'Atalanta allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti lo squalificato Romagnoli e gli infortunati Pedro, ... msn.com

La partita surreale di Trapani: gara sospesa dopo 7?, squadra esclusa dalla Basketball Champions LeagueScene mai viste in Bulgaria, in occasione della partita tra Hapoel e Trapani Shark per i play-in di Basketball Champions League: dopo nemmeno 7 minuti, la squadra siciliana è rimasta sul parquet con ... fanpage.it

Real Forte Querceta Fratres Perignano 15/02/2026 Ore 14,30 Stadio Comunale Necchi-Balloni Forte Dei Marmi facebook