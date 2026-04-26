Una commissione ministeriale ha proposto di posticipare l'insegnamento dei «Promessi sposi» di Alessandro Manzoni al quarto anno di liceo. La decisione si inserisce in un contesto di modifiche ai programmi scolastici che sembrano orientate verso un livellamento verso il basso. La proposta, ancora in discussione, riguarda specificamente il momento in cui gli studenti dovrebbero affrontare il classico della letteratura italiana.

Una commissione ministeriale propone di spostare la lettura dei «Promessi sposi» di Alessandro Manzoni al quarto anno di liceo. Il motivo? Oggi gli studenti sono abituati alla comunicazione breve e faticano a comprendere i testi lunghi. «Questa riforma non s’ha da fare». Si potrebbe ricorrere alla parafrasi di una delle battute più celebri de I promessi sposi per sintetizzare l’attuale posizione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispetto a una delle proposte di revisione dei programmi scolastici liceali avanzate nei giorni scorsi da una commissione ministeriale formata da docenti di scuola superiore e dell’università.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Programmi scolastici rassegnati a un livellamento verso il basso

Notizie correlate

Viaggi scolastici: bonus da 150 euro per le famiglie a basso ISEELe famiglie con redditi più bassi potranno beneficiare di un sostegno economico fino a 150 euro per le spese legate ai viaggi scolastici nel corso...

Nuovi programmi scolastici e lauree STEM: cosa chiede il Libro Bianco 2030 a docenti e università per salvare l’industriaIl Libro Bianco “Made in Italy 2030” traccia la strategia per colmare il mismatch lavorativo: potenziamento degli ITS con borse di studio, focus su...

Panoramica sull’argomento

Nuovi programmi (con l’AI) e liceo universale, così la scuola sta cambiando voltoMentre entrano in classe l'intelligenza artificiale e nuovi classici del Novecento, annunciato anche il progetto di dare pari dignità tra istruzione tecnica e liceale attraverso un'unificazione ideale ... iodonna.it

Nuovi programmi nei licei con intelligenza artificiale e ritorno di storia e geografia, cosa cambia a scuolaNuove Indicazioni nazionali per i licei: dal 2026 arrivano l'intelligenza artificiale e l'educazione emotiva. Addio alla geostoria nel biennio ... virgilio.it