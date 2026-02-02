Nuovi programmi scolastici e lauree STEM | cosa chiede il Libro Bianco 2030 a docenti e università per salvare l’industria

Il Libro Bianco “Made in Italy 2030” traccia la strategia per colmare il mismatch lavorativo: potenziamento degli ITS con borse di studio, focus su materie STEM, apprendistato duale e Corporate Academy. Si punta a unire scuola e impresa, superando i pregiudizi sull’istruzione tecnica per salvare la manifattura. L’industria italiana lancia l’allarme e indica la soluzione: senza un sistema scolastico rinnovato, la manifattura rischia di fermarsi. Il messaggio arriva forte e chiaro dalle pagine del Libro Bianco “Made in Italy 2030“, il documento strategico presentato dal Ministero delle Imprese. Il testo analizza lo stato di salute del sistema produttivo e individua nell’istruzione la leva indispensabile per garantire il futuro economico del Paese.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha presentato al Cnel il Libro Bianco "Made in Italy 2030".

