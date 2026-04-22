Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, ha commentato i recenti sviluppi legati alla situazione tra Iran e Stati Uniti. Riferendosi ai colloqui falliti a Islamabad, ha affermato che gli americani si sono trovati in una situazione difficile, paragonandola a un buco nero. Inoltre, ha osservato come la proroga del cessate il fuoco annunciata da Donald Trump favorisca Teheran. Questi eventi si sono verificati in un contesto di tensione crescente tra le due nazioni.

“ Gli americani si sono infilati in un buco nero e il tempo gioca a favore di Teheran “. Lo afferma a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, dopo i mancati colloqui a Islamabad fra Iran e Stati Uniti e la proroga del cessate il fuoco annunciata da Donald Trump. “Non c’è dubbio che per ora i vincitori siano gli iraniani – ha aggiunto -, hanno una strategia chiara, ovvero quella di capitalizzare la situazione che si è venuta a creare nello Stretto di Hormuz”. Quanto agli Stati Uniti, “hanno necessità di uscirne in tempi brevi, soprattutto in un anno elettorale”, ha concluso Margelletti. Margelletti: “Solo Israele ha interesse che guerra prosegua”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Margelletti: “Gli Usa si sono infilati in un buco nero”

Notizie correlate

Lo sfogo di Leonardo Fabbri: “Qualcosa si è rotto, sono in un buco nero. Gli insulti feriscono”Leonardo Fabbri affida un lunghissimo messaggio, quasi un flusso di coscienza, ai social, a poche ore dal settimo posto ottenuto nella finale del...

Mistero nello spazio: cosa sono i "piccoli puntini rossi". L'ipotesi delle stelle-buco neroRoma, 18 marzo 2026 – A quattro anni dall’inizio della sua missione, il telescopio spaziale James Webb si trova davanti a quello che sembra un vero e...

Contenuti e approfondimenti

Iran, Margelletti: Gli Usa si sono infilati in un buco neroGli americani si sono infilati in un buco nero e il tempo gioca a favore di Teheran. Lo afferma a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, dopo i mancati colloqui a ... lapresse.it

Iran sfotte Trump e corteggia l’Italia: Cara Meloni, possiamo sostituire gli UsaDopo le parole del tycoon contro la premier, Teheran ironizza e rilancia: tra gelato, spaghetti e diplomazia, lo scontro diventa globale ... giornalelavoce.it