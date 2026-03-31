Al Pascale di Napoli 60 ricercatori sul cancro a casa da giugno | sono scaduti i progetti Pnrr

Al Pascale di Napoli, 60 ricercatori coinvolti in studi sul cancro si trovano senza contratto a partire da giugno, dopo la scadenza dei progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La fine dei progetti ha determinato la fine delle coperture per queste posizioni, lasciando i ricercatori in attesa di ulteriori sviluppi o nuove assegnazioni.

All'Irccs Fondazione Pascale 60 ricercatori rischiano di andare a casa a giugno: i progetti del Pnrr sono scaduti. "Va garantita la continuità della ricerca contro il cancro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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