Primo maggio a Pontassieve una maratonina mozzafiato

Il primo maggio si è svolta a Pontassieve la tradizionale Mezza Maratona Città di Pontassieve, una gara che richiama molti podisti da diverse zone. La competizione si è disputata su un percorso di circa 21 chilometri, attraversando il centro cittadino e zone collinari circostanti, con un clima favorevole alla corsa. Alla partenza e all’arrivo si sono radunati numerosi partecipanti e spettatori, creando un’atmosfera vivace lungo tutto il tracciato.

Pontassieve, 1 maggio 2026 – Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera podistica fiorentina: la Mezza Maratona Città di Pontassieve, gara che unisce la misura tecnica della distanza con un contesto paesaggistico di rilievo. La partenza sarà data nel cuore di Pontassieve, davanti alla sede comunale, per poi svilupparsi lungo un tracciato collinare che coinvolge anche il territorio di Pelago. Un percorso definito “mozzafiato” non solo per l’impegno richiesto, ma per l’equilibrio tra ritmo e panorama, tra saliscendi e scorci che accompagnano i concorrenti lungo i 21,097 km. Accanto alla gara competitiva, spazio anche alla partecipazione più ampia con una non competitiva di circa 10 km e una passeggiata ludico-motoria di 5 km, a conferma di un evento che mantiene una forte apertura verso tutti gli appassionati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Primo maggio, a Pontassieve una maratonina mozzafiato Notizie correlate Pontassieve, una "mappa" per la terza età: l'incontro in Comune il 5 marzoPontassieve (Firenze), 3 marzo 2026 - Una "mappa" per gli anziani di Pontassieve per orientarsi tra servizi, attività, opportunità e buone pratiche. Bandecchi e il decreto Primo maggio: “Serve una visione, non solo bonus”Il decreto Primo maggio che il governo sta preparando – con una norma sui rider, la proroga di 8 mesi del bonus Zes per il Mezzogiorno e il... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primo Maggio, le iniziative in Toscana (elenco in aggiornamento); Festa di Liberazione; Sagra del cinghiale e della pizza; 25 Aprile 2026: tutte le iniziative per il giorno della Liberazione nei Circoli Arci di Firenze e provincia. Primo maggio, a Pontassieve una maratonina mozzafiatoTorna uno degli appuntamenti più attesi della primavera podistica fiorentina ... msn.com Che tempo farà a Udine durante il ponte del primo maggio Leggi l'articolo - facebook.com facebook