Il Comune di Pontassieve ha annunciato un incontro che si terrà il 5 marzo, dedicato alla creazione di una

Pontassieve (Firenze), 3 marzo 2026 - Una "mappa" per gli anziani di Pontassieve per orientarsi tra servizi, attività, opportunità e buone pratiche. E' quella che verrà offerta ai “nonni” pontassievesi durante l' incontro pubblico promosso dalla cooperativa Nomos con il patrocinio dal Comune di Pontassieve dal titolo "Terza età: consapevolezza, risorse, relazioni. Incontri sull’invecchiamento attivo per anziani e familiari", in programma il 5 marzo dalle 16.30 alle 18.30 nel Palazzo Comunale, in collaborazione con Auser e Croce Azzurra Pontassieve. L'incontro (il secondo dell'area fiorentina dopo quello di Bagno a Ripoli dello scorso gennaio) è dedicato all'invecchiamento consapevole, per raccontare le realtà associative, i servizi e le iniziative gratuite rivolte agli anziani presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontassieve, una "mappa" per la terza età: l'incontro in Comune il 5 marzo

