Prima e Seconda categoria - Gironi A e B Derby cruciali per Atletico Lucca e Academy Porcari E match-clou al Bellandi Ghivizzano-Molazzana

In Prima categoria, il girone "A" pare aver preso la direzione delle Apuane, ma ci proverà la Folgor Marlia a fermare la corsa della capolista Carrarese Giovani, nella sfida dello stadio di viale Europa. La domenica propone, poi, due derby dagli alti contenuti tecnici: a partire da Atletico Lucca-Piazza "55", con i rossoneri lucchesi che puntano ad avvinarsi alla vetta, per continuare con Montecarlo-Academy Porcari, match molto atteso, soprattutto dai bianconeri ospiti, decisi a rifarsi sotto nella lotta al vertice. A completare il quadro: Corsagna-Romagnano (entrambe con diverse assenze), Mulazzo-Capannori e Pieve Fosciana-Capezzano. Nel girone "B" delicata partita casalinga per il Marginone, contro il Viaccia, crocevia per rimanere fuori dalla zona play-out.