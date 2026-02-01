Questa domenica si gioca il big match di Prima categoria tra Atletico Lucca e Capezzano, due squadre che si trovano a pochi punti di distanza in classifica. Il confronto promette spettacolo e potrebbe cambiare gli equilibri del girone. Nel frattempo, in Garfagnana, il derby tra squadre locali accende l’interesse, con i tifosi pronti a sostenere le proprie formazioni in un pomeriggio di calcio.

In Prima categoria, nel girone "A", big-match per la capolista Atletico Lucca che ospita il Capezzano, quotata formazione che insegue a -2, mentre l’Academy Porcari, altra di vertice, è di scena sul terreno del pericolante Calci e potrebbe approfittare degli eventi. Attenzione, però, alla Carrarese Giovani che sale da un Corsagna in crisi che, pur rimaneggiato, cerca l’impresa per risalire. Completano il quadro: Capannori-Torrelaghese, Piazza-Migliarino, Fivizzanese-Folgor Marlia e Pieve Fosciana-Montecarlo. Nel girone "B" il Marginone riceve la capolista Aglianese. In Seconda categoria tre su quattro in trasferta nel girone "B": il San Macario a Corsanico, il Valfreddana a Serricciolo e la Folgore Segromigno a Monzone; il Vorno è in casa con il Pontremoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Atletico Lucca-Capezzano il clou. In Garfagnana derby interessanti

Approfondimenti su Atletico Lucca

Il Capezzano Pianore torna alla vittoria in Prima categoria dopo una serie di pareggi, interrompendo un digiuno di successi che durava dal dicembre scorso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Atletico Lucca

Argomenti discussi: Prima, Seconda e Terza Categoria: le dirette degli anticipi di sabato 24 gennaio; Prima e Seconda Categoria, ufficiali gli abbinamenti dei quarti; Una terza di ritorno con diversi scontri diretti in Prima e Seconda categoria; Seconda Categoria Girone T Diciottesima giornata 25/01/2026.

Prima e Seconda categoria: 3 società multate, 9 giocatori squalificati, 2 turni di stop a mister RodolfiRIETI - Arrivano i provvedimenti disciplinari dopo la seconda giornata dei campionati regionali di Prima e Seconda categoria. Ammenda per l’Alba Cittareale in Prima categoria ed altre due società ... ilmessaggero.it

Prima e Seconda categoria. Corsanico e Salavetitia vanno a gonfie veleNella 7ª giornata in Prima categoria hanno pareggiato in esterna Capezzano e Torrelaghese mentre in Seconda hanno vinto in casa Corsanico e Salavetitia Seravezza ed ha perso fuori un ridimensionato ... lanazione.it

È accesissima la corsa al vertice nel girone B degli Juniores regionali. Tra le protagoniste c'è anche il Calenzano Calcio, reduce dal successo nel big match con la capolista Montelupo. Alla vigilia dell'impegno infrasettimanale con l'Atletico Lucca, abbiamo p - facebook.com facebook