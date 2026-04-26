Prima Categoria | i rossoblù ricevono il Casalborsetti Copparo match in casa aspettando la Coppa

Nel campionato di Prima Categoria, la squadra di Copparo ospiterà il Casalborsetti in una partita che si svolgerà in casa. La stessa formazione si sta concentrando sulla finale di Coppa Emilia, prevista per domenica prossima a Rivara contro il Guastalla, con calcio d’inizio alle 17. Questo incontro rappresenta un’occasione per prepararsi alla sfida di coppa, che si svolgerà tra pochi giorni.

In Prima categoria Copparo può utilizzare questo turno di campionato per prepararsi alla finale di Coppa Emilia, in programma domenica prossima a Rivara contro il Guastalla (calcio d’inizio alle 17). I rossoblù ospiteranno al "Preziosa" la Stella Rossa Casalborsetti, formazione di livello attualmente terza in classifica, che sicuramente metterà a dura prova la resistenza della truppa di Borsari. "Ogni partita è allenante e ti dà qualcosa di diverso insieme a difficoltà e nuovi stimoli – le parole del difensore Luca Mantovani –. La grande intensità del match di settimana scorsa a Molinella ci ha fatto capire ancora quanto sia determinante tenere alti il livello e l’attenzione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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