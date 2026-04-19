prima categoria copparo a molinella quartesana in casa

Nella Prima Categoria, il Copparo 2015 affronta in trasferta il Molinella, squadra che si trova al secondo posto in classifica. La partita si gioca in un contesto di alta competitività, con entrambe le formazioni che puntano a consolidare la propria posizione. Parallelamente, la Quartesana giocherà in casa contro un’altra squadra della zona alta della classifica. La sfida tra le prime due in graduatoria si tiene in un momento decisivo della stagione.

In Prima categoria, la capolista Copparo 2015 sarà impegnata a Molinella contro la seconda in classifica: un’altra sfida di vertice con un avversario che durante l’intera stagione aveva conteso la promozione ai rossoblù. "Sarà una partita tosta: loro giocano in casa, vorranno fare bella figura ricordando anche l’andata e la sconfitta in Coppa – le parole del centrocampista classe 2006 Tommaso Bonora –. Sono molto fisici ed esprimono un bel gioco. Il nostro approccio nelle due gare precedenti è stato di grande compattezza, riuscendo a tenera alta l’attenzione. Se manterremo questi parametri anche oggi, non vi saranno problemi". Ultime...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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