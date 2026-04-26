I costi del gasolio sono aumentati a causa dei rincari provocati dalla guerra in Medio Oriente, influendo sui prezzi di rifornimento dei camion. Questa situazione si traduce in un incremento di circa 1,5 miliardi di euro nel totale speso dai mezzi di trasporto su strada nel paese. Le variazioni dei prezzi energetici colpiscono direttamente le aziende di autotrasporto, con effetti sui bilanci complessivi del settore.

Il caro gasolio in Italia fin qui è costato ai camionisti 1,5 miliardi di euro di costi in più. È la stima fatta dalla Cgia di Mestre sulla base dei dati sul parco circolante, del consumo medio dei mezzi e dell'aumento dei prezzi del diesel dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il relativo blocco dello stretto di Hormuz. "Nonostante il taglio di 20 centesimi sulle accise introdotto dal governo il 19 marzo scorso, nelle prime otto settimane di conflitto militare, l’autotrasporto merci ha sostenuto un extra costo che, secondo una stima degli artigiani mestrini, si aggirerebbe attorno a 1,5 miliardi di euro" spiega l'ufficio studi della Cgia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzo diesel: il pieno dei camion costa 1,5 miliardi in più

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