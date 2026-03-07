Pieno di diesel costa 146 euro in più all' anno ai prezzi attuali

Per chi utilizza un’auto a diesel e percorre circa 20.000 chilometri all’anno, il costo complessivo potrebbe salire di circa 146 euro all’ anno, considerando i prezzi attuali del carburante. Questo aumento si traduce in una spesa supplementare che si aggiunge alla spesa complessiva per il carburante nel corso dell’anno.

Quasi 146 euro in più all'anno, ai prezzi attuali. Questa, in teoria, sarebbe la spesa aggiuntiva per un automobilista con una vettura diesel per fare il pieno di gasolio secondo le tariffe medie vigenti al momento della scrittura di questo articolo. Un calcolo estemporaneo perché la dinamica dei prezzi dei carburanti non si ferma mai, tantomeno con una guerra in corso in Medio Oriente e con un possibile, e auspicato da molti, ricorso allo strumento dell'accisa mobile, ovvero la rinuncia da parte dello Stato ad una porzione delle tasse applicate sui carburanti per bilanciare i loro aumenti eccessivi, dunque mantenere stabile il prezzo finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Quanto costa oggi il diesel in Puglia? Prezzi al di sopra dei 2 euro. I costi medi e le colonnine più care e più economiche città per cittàLa guerra in Iran e le tensioni internazionali si riflettono sulle tasche degli italiani.

Benzina e diesel, la tabella coi nuovi prezzi: quanto costa il pieno da stamattinaSi fanno sentire i primi effetti della crisi iraniana: il gasolio all'ingrosso fa segnare +16%, aumenta anche la benzina.

