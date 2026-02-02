Scontri a Torino uno degli arrestati prende le distanze | Inorridito dall’aggressione al poliziotto

Durante la protesta a Torino, uno degli arrestati si è dissociato dall’episodio di violenza, dichiarando di essere inorridito dall’aggressione al poliziotto. La tensione rimane alta e le indagini continuano per chiarire cosa sia successo realmente in strada.

Il clima di tensione che ha avvolto le strade di Torino durante la recente manifestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna continua a far discutere l’opinione pubblica e le aule di giustizia. Al centro della cronaca recente si pongono le dichiarazioni di uno dei due uomini arrestati con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, il quale ha preso nettamente le distanze dalle violenze verificatesi durante il corteo. La vicenda si inserisce in un contesto urbano già pesantemente segnato dal dibattito politico sulla gestione degli spazi occupati e sull’ordine pubblico nella città piemontese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scontri a Torino, uno degli arrestati prende le distanze: “Inorridito dall’aggressione al poliziotto” Approfondimenti su Torino Manifestazione Scontri al corteo pro Askatasuna, uno degli arrestati: “Inorridito dall’aggressione al poliziotto” Uno degli arrestati durante i disordini a Torino si è detto inorridito per l’aggressione a un agente di polizia. Torino, uno degli arrestati: "Inorridito dall'aggressione all'agente" Un uomo, tra gli arrestati a Torino, si dice inorridito per l’aggressione all’agente. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Torino, cassonetti in fiamme e lanci contro la polizia al corteo per Askatasuna Ultime notizie su Torino Manifestazione Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria; Meloni visita gli agenti a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi. Scontri a Torino: arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto, in corso accertamenti su altri due giovani toscaniLa Procura di Torino ha disposto accertamenti su altri due giovani toscani nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti sabato 31 gennaio 2026 a Torino, durante una manifestazione contro lo sgomb ... notizie.it Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agentePer quanto accaduto sabato 31 gennaio nel capoluogo piemontese durante la manifestazione pro Askatasuna la Procura valuta il reato di devastazione. Gli indagati a piede libero sono 24, hanno tra i 19 ... tg24.sky.it "È vergognosa la propaganda della destra sugli scontri di Torino": così in una reel sui social la deputata M5s Vittoria Baldino. - facebook.com facebook Tra i tre arresti per gli scontri di #Torino c'è Angelo Francesco Simionato; il 22enne è incensurato, fa il cameriere e pare frequenti un centro sociale. I genitori: "Un bravo ragazzo" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.