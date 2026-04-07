Mercoledì alle 16:10 va in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera trasmessa da Rai 1 dal 2015. In questa puntata, Irene decide di allontanarsi da Johnny. La serie segue le vicende dei personaggi in un contesto ambientato nel mondo del commercio e della moda, con sviluppi che coinvolgono diverse relazioni tra i protagonisti.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 143. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 aprile. Nella puntata precedente martedì 7 aprile 2026. Nella puntata de Il paradiso delle signore andata in onda martedì 7 aprile, Delia, dopo aver trovato la proposta di matrimonio cucita nell’abito di Botteri, non vede l’ora di dirgli di sì, ma le amiche le consigliano di aspettare che sia lui a compiere quel passo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Irene prende le distanze da Johnny

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