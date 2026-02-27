Previsioni meteo per Avellino – 27 febbraio 2026

Il 27 febbraio 2026, il tempo ad Avellino si presenta stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Durante tutta la giornata, le condizioni atmosferiche rimangono abbastanza tranquille, senza precipitazioni o cambiamenti significativi. La giornata si prospetta quindi caratterizzata da un clima asciutto, con temperature che si mantengono senza grandi variazioni rispetto ai giorni precedenti.

Ad Avellino, il 27 febbraio 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2938m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

