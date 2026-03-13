Prato lotta ai tumori nelle scuole col progetto ‘Fuori dal gregge’

A Prato è stato avviato il progetto ‘Fuori dal gregwe’, che coinvolge le scuole della città con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla lotta ai tumori. L’iniziativa prevede incontri e attività dedicate ai giovani, con l’intento di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione. La campagna è stata presentata ufficialmente il 12 marzo 2026.

Prato, 12 marzo 2026 - "Fuori dal gregge. Coraggio di scegliere se stessi" è il nuovo, ambizioso progetto educativo lanciato dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori nelle scuole di Prato, con l'obiettivo di promuovere la salute globale e la prevenzione oncologica tra gli adolescenti, incoraggiandoli a compiere scelte consapevoli e libere dai condizionamenti sociali. “La prevenzione comincia ben prima della comparsa della malattia: in famiglia, a scuola, nelle scelte di ogni giorno. Per questo motivo”, ha detto Giovannella Pitigliani Sini, presidente della Fondazione Pitigliani, “abbiamo deciso di offrire alle scuole un percorso educativo rivolto agli adolescenti, per accompagnarli nella scoperta della salute come valore, diritto e scelta consapevole”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, lotta ai tumori nelle scuole col progetto ‘Fuori dal gregge’ Articoli correlati Lotta ai tumori: nelle piazze tornano le Arance della SaluteFirenze, 21 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio tornano le Arance della Salute di Fondazione Airc: sin dalle prime ore del mattino, in contemporanea in... Caro affitti e docenti fuori sede, Valditara: “Alloggi nelle scuole e servizi ai privati in project financing”Il Ministro della Istruzione Giuseppe Valditara propone un piano di rinnovamento per la edilizia scolastica affidato al project financing. Aggiornamenti e notizie su Prato lotta ai tumori nelle scuole col... Discussioni sull' argomento Lilt, concluso il primo Master in Prevenzione Oncologica; Guida la Ricerca: l'Automobile Club Prato ancora una volta a fianco della Fondazione Sandro Pitigliani. Prato, lotta ai tumori nelle scuole col progetto ‘Fuori dal gregge’Prato, 12 marzo 2026 - Fuori dal gregge. Coraggio di scegliere se stessi è il nuovo, ambizioso progetto educativo lanciato dalla Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori nelle scuol ... lanazione.it Lotta ai tumori, l'innovazione accelera con tre nuove indicazioni terapeuticheROMA (ITALPRESS) - Cambio di passo nella lotta a tre forme di tumore. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab, un anticorpo monoclonale umanizzato, in tre nuove ... notizie.tiscali.it Tra le statue che circondano Prato della Valle, lo sguardo incontra la maestosa Basilica di Santa Giustina, velata da un raggio di sole del mattino che ne copre in parte la vista e accende di luce le sue grandi cupole. È uno di quei risvegli che regalano subito u - facebook.com facebook