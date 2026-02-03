A Francavilla al Mare un progetto nelle scuole per educare all’affettività e prevenire la violenza di genere

A Francavilla al Mare è partito un nuovo progetto nelle scuole per insegnare ai ragazzi l’importanza del rispetto e dei sentimenti. L’obiettivo è prevenire la violenza di genere attraverso incontri e attività dedicate agli studenti. Le scuole del territorio si sono subito messe in moto per coinvolgere i giovani e sensibilizzarli su questi temi.

Ha preso ufficialmente il via a Francavilla al Mare il progetto “Promuovere le pari opportunità: riconoscere e prevenire la violenza di genere”, un percorso educativo rivolto alle scuole del territorio. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione Kairos, il Comune e diverse realtà.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Francavilla al Mare «Educazione all’affettività nelle scuole: un antidoto contro la violenza di genere» Educare al rispetto per prevenire la violenza di genere: studenti a confronto in Palazzo Vecchio Il 15 dicembre 2025, studenti e rappresentanti istituzionali si sono confrontati in Palazzo Vecchio a Firenze per sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Francavilla al Mare Argomenti discussi: A Francavilla al Mare sta nascendo nuova mente; Lieto fine per la donna scomparsa da Francavilla: è stata ritrovata e sta bene; Francavilla al Mare in apprensione per la scomparsa di una 60enne; Carnevale d'Abruzzo a Francavilla a Mare 2026. A Francavilla al Mare un progetto nelle scuole per educare all’affettività e prevenire la violenza di genereLe attività sono partite il 3 febbraio con il progetto Leggere senza stereotipi, rivolto alle scuole dell’infanzia dell’Istituto comprensivo Masci. Le letture e i laboratori educativi sono coordinat ... chietitoday.it Rossini vs Raffaella Carrà per Collisioni a Francavilla al MareTorna Collisioni, il progetto ideato dall’associazione Identità Musicali Ets che mette in dialogo mondi musicali solo apparentemente lontani, esplorando affinità e contrasti tra musica classica e musi ... chietitoday.it Il terzo appuntamento del teatro dialettale - Premio città di Francavilla al Mare - edizione 2026 . Sabato 21 febbraio ore 21 Auditorium Sirena. La compagnia "i giovani amici del teatro" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.