Presenza a sorpresa per Milan-Juventus | a seguire i rossoneri anche Cardinale

Durante la partita tra Milan e Juventus, il proprietario del club rossonero è stato visto tra il pubblico allo stadio, tornando a seguire una gara nel suo impianto dopo il derby. La presenza è stata inattesa e ha attirato l’attenzione di spettatori e media, senza che siano stati annunciati preavvisi ufficiali. Nessun comunicato ufficiale è stato rilasciato riguardo alla sua partecipazione all’evento.

Tra meno di due ore allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro andrà in scena una delle classiche del calcio italiano, vale a dire Milan-Juventus. La sfida, valida per la 34^ giornata di Serie A, è fondamentale per le due squadre in ottica Champions League. Per quanto riguarda il Diavolo di Massimiliano Allegri, vincere oggi vorrebbe dire allontanare di nuovo il Como e avvicinarsi sensibilmente all'obiettivo stagionale. Come noto, per la matematica certezza di tornare in Champions servono 7 punti nelle prossime cinque partite. Per l'occasione speciale che rappresenta Milan-Juventus, a 'San Siro' ci sarà una presenza inaspettata.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Presenza a sorpresa per Milan-Juventus: a seguire i rossoneri anche Cardinale Notizie correlate Milan-Juventus, le probabili formazioni: una sorpresa tra i rossoneri di AllegriDomani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, in programma Milan-Juventus, partita della 34esima giornata... Milan, debutto in Lega per Cardinale: prima presenza in assemblea | PM NewsA Milano, nella giornata odierna, si è tenuta la nuova assemblea di Lega Serie A, con i club presenti dal vivo o collegati da remoto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Juventus, la situazione biglietti a 48 ore dalla sfida; SportMediaset: Leao sfida la Juventus Video; Maldini, sorpresa a Sky per i 60 anni di Costacurta: Mi ha mandato un messaggio di auguri molto freddo; Milan-Juventus per il secondo posto. Diretta Milan Juventus | Streaming video tv: missione aggancio per Spalletti! (Serie A, oggi 26 aprile 2026)Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net I tanti volti di Milan-JuventusLa Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2 vittorie, 3 pareggi): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; ... sport.sky.it La formazione ufficiale del Milan per Milan-Juventus - facebook.com facebook Milan-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #MilanJuventus x.com