Milan-Juventus le probabili formazioni | una sorpresa tra i rossoneri di Allegri

Domani sera alle 20:45 si giocherà a San Siro il match tra Milan e Juventus. La partita si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' e vedrà in campo le probabili formazioni delle due squadre. Tra i rossoneri di Allegri, ci sarà una sorpresa nella formazione titolare. La sfida è valida per il campionato e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Domani, domenica 26 aprile, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, in programma Milan-Juventus, partita della 34esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco le probabili formazioni del big match in zona Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Juventus, le probabili formazioni: una sorpresa tra i rossoneri di Allegri Notizie correlate Probabili formazioni derby Milan-Inter: Allegri attende Bartesaghi. Sorpresa in attaccoDomenica sera si disputerà, a 'San Siro', il derby di Milano: in campo il Milan di Massimiliano Allegri - padrone di casa - e l'Inter di Cristian... Verona-Milan, le formazioni ufficiali: tre rientri importanti e una sorpresa per AllegriTra poco, alle ore 15:00, allo stadio 'Bentegodi' di Verona, si affronteranno, per la 33^ giornata della Serie A 2025-2026, l'Hellas Verona di Paolo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Milan-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Fofana, Leao, Pulisic, Fullkrug, Boga, David, Yildiz e Vlahovic; Milan-Juventus: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Probabile Formazione - 34° Giornata. Le probabili formazioni di Milan-Juventus (Serie A)Il big match della trentaquattresima giornata di Serie A è quello di San Siro tra Milan e Juventus, due formazioni che confidano di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alla prossima Champion ... 90min.com Milan-Juventus: le probabili formazioniContinua il cammino della Juventus alla ricerca della Champions League: nella sua strada il Milan dell'ex Massimiliano Allegri. Ecco le probabili formazioni di Milan-Juventus. zipnews.it Preoccupazione in vista di Milan-Juventus per Kenan Yildiz: la stella bianconera rischia di non essere del match I fantallenatori incrociano le dita, le ultime sulle sue condizioni. - facebook.com facebook Lo strano Milan-Juventus di Vlahovic: il recupero dall'infortunio, le ultime sul rinnovo e le voci sull'interesse rossonero x.com