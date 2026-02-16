Milan debutto in Lega per Cardinale | prima presenza in assemblea | PM News
Gerry Cardinale ha partecipato per la prima volta all’assemblea di Lega Serie A a Milano, portando con sé l’interesse del Milan. Durante l’incontro, il patron rossonero ha ascoltato le discussioni sui progetti futuri della massima serie italiana, sedendo accanto agli altri presidenti. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli altri dirigenti e dei media presenti.
A Milano, nella giornata odierna, si è tenuta la nuova assemblea di Lega Serie A, con i club presenti dal vivo o collegati da remoto. Al centro di tutto, ovviamente, ci sono soprattutto le polemiche arbitrali sollevate dopo l'espulsione di Kalulu provocata da Bastoni durante il derby d'Italia tra Inter e Juventus di sabato 14. Ma non è stata l'unica tematica discussa. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in Lega era presente per la prima volta in assoluto Gerry Cardinale, patron del Milan. Oltre alle questioni arbitrali, come già detto in precedenza, si sono discusse anche altre importanti tematiche come, ad esempio, gli viluppi che la Lega potrebbe avere oltreoceano, negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sorpresa in Lega: arriva Cardinale. Mezz'ora di colloqui a margine dell'assemblea
Nella giornata di oggi, Gerry Cardinale, presidente di RedBird, ha fatto visita a Milano e ha incontrato alcuni dirigenti della Lega.
