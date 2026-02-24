Inizia la sfida la candidata a sindaca Nucera presenta i primi simboli delle liste a sostegno

Anna Nucera svela i primi simboli delle liste che la sostengono, innescando così l’avvio della campagna elettorale per il sindaco di Reggio Calabria. Durante la conferenza stampa a Spazio Open, la candidata ha mostrato i loghi delle forze politiche che la appoggiano, coinvolgendo attivamente i presenti. La presentazione delle sigle rappresenta un passo decisivo nella corsa verso il voto, che si avvicina rapidamente.

Il progetto Reggio – Per Anna Nucera Sindaca verrà svelato venerdì mattina nei locali di Spazio Open. La nostra idea di democrazia partecipata non è uno slogan, ma un impegno concreto Entra nel vivo la sfida elettorale per Palazzo San Giorgio. A Spazio Open di via Filippini tutto pronto per la conferenza stampa ufficiale di presentazione dei primi simboli delle liste a sostegno di Anna Nucera nella corsa alla carica di sindaca di Reggio Calabria. "L’incontro - si legge in una nota - rappresenta un passaggio cruciale della campagna elettorale, offrendo l'occasione per svelare l'identità visiva e politica della coalizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calimera, centrosinistra ritrova unità e sceglie Virginia Panese: sarà la candidata sindacaIl centrosinistra a Calimera ha deciso di presentare una candidata unica alle prossime amministrative.

Elezioni, al tavolo progressista Progetto Reggio c'è ma lavora già alle liste per Anna NuceraProgetto Reggio, movimento civico a sostegno della candidatura di Anna Nucera alle prossime elezioni comunali, sta attualmente lavorando alla preparazione delle liste elettorali.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il 2026 inizia con un’amichevole in Portogallo: le 24 convocate di Zorri per la sfida di lunedì 2 marzo; Olimpiadi, Livigno e Bormio promosse: Capitalizzare la visibilità, la vera sfida inizia adesso; Final Eight 2026, si inizia: domani Trieste sfida l'Olimpia; Oggi inizia la XVI giornata dei Campionati di Serie C e D.

Voto a Bordighera, la sfida tra candidati inizia dai pointSono stati inaugurati quelli delle liste civiche Bordighera Viva e Bordighera Domani. Attesa per il point di Sattanino ... ilsecoloxix.it

Olimpiadi, Livigno e Bormio promosse: Capitalizzare la visibilità, la vera sfida inizia adessoI sindaci: Alle nostre comunità va almeno un oro. La testa agli appuntamenti in calendario. L’Apt: Da qui il punto di svolta ... msn.com

Inizia la sfida. Ma non dimenticare che #MissioneShelter ti aspetta al cinema! - facebook.com facebook

1’ | Inizia la sfida, DAJE! #ASRoma #RomaCremonese 0-0 x.com