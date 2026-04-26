Nell’aula Magna di un liceo scientifico si è tenuto un incontro dedicato alla presentazione di una ricerca sugli adolescenti, promossa dalla Regione Emilia-Romagna. La dottoressa Maria Teresa Paladino ha illustrato i risultati dello studio, che ha analizzato le relazioni degli adolescenti e ha evidenziato anche alcuni conflitti con il mondo scolastico. L’evento ha affrontato diversi aspetti legati alla vita degli studenti e alle dinamiche con le istituzioni scolastiche.

All’aula Magna del liceo scientifico Righ si è svolto l’incontro di presentazione della ricerca ‘ Adolescenti in relazione: esiti di una ricerca ’, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e illustrata dalla dottoressa Maria Teresa Paladino. Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica Lorenza Prati che ha sottolineato il valore di portare i risultati della ricerca dentro la scuola. Era presente anche l’assessora alla scuola Elena Baredi. "A Cesena – commenta – stiamo lavorando per costruire un modello di scuola sempre più aperto e integrato con la città e il territorio. Questa connessione tra comunità cittadina e comunità educante prende forma concreta attraverso iniziative come quella promossa dal liceo scientifico".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Presentata la ricerca sugli adolescenti. Emerge anche il conflitto con la scuola

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