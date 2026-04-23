Festa della Fragola | via alla 37ª edizione tra solidarietà e inclusione

La 37ª Festa della Fragola è partita sabato 25 aprile a Monigo, con l'evento Bimbinfragola. La manifestazione si svolge nel fine settimana e prosegue per alcuni giorni, coinvolgendo diverse attività e iniziative. I proventi raccolti durante la festa saranno destinati a finanziare serre agricole e attrezzature che favoriscono l'inclusione lavorativa delle cooperative sociali. La festa si inserisce nel calendario locale dedicato alla tradizione e alla solidarietà.

? Cosa sapere La 37a Festa della Fragola inizia sabato 25 aprile a Monigo con Bimbinfragola.. I proventi finanzieranno serre agricole e attrezzature per l'inclusione lavorativa delle cooperative.. Dalle ore 14:30 di sabato 25 aprile la sede delle cooperative in via 33° Reggimento Artiglieria a Monigo ospiterà Bimbinfragola, l’avvio ufficiale della 37a Festa della Fragola che coinvolgerà Treviso e i suoi borghi fino a venerdì 8 maggio. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra le cooperative Solidarietà e Topinambur, che operano quotidianamente nel supporto alle persone con disabilità e fragilità, insieme all’associazione di volontariato Don Paolo Chiavacci.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festa della Fragola: via alla 37ª edizione tra solidarietà e inclusione Notizie correlate "Fragolosa", la Festa della Fragola a ButtapietraA Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. Laboratorio artistico alla Città dei Ragazzi: bambini protagonisti tra creatività, solidarietà e inclusioneLa presenza di famiglie, volontari e istituzioni, tra cui l'assessore Andrea Guzzardi, ha rafforzato il valore sociale dell'evento Si è svolto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 54^ Festa della Fragola; VIDEO | Tre giorni di fragola in festa a Buttapietra, la presentazione; Sagra delle fragole ad Arborea sabato 18 e domenica 19 aprile 2026; Torna la Sagra della Fragola di Sa Segada-Tanca Farrà. Festa della Fragola 2026Da sabato 25 aprile a venerdì 8 maggio si terrà a Treviso la 37a Festa della Fragola, l’appuntamento annuale in cui le cooperative sociali Solidarietà e Topinambur, con il supporto dell’associazione d ... trevisotoday.it Fragolosa, la Festa della Fragola a ButtapietraA Buttapietra, nel veronese, torna la Festa della Fragola con la sua seconda edizione, in programma dall’1 al 3 maggio 2026. L’iniziativa, promossa dal Comune e aperta al pubblico con ingresso gratuit ... veronasera.it 54ª FESTA DELLA FRAGOLA Cosa c’è di meglio di una sosta all'insegna del gusto dopo aver passeggiato tra i profumi della festa Al Campo Marzio, lo stand gastronomico "Bistrò del Mar" è il punto di riferimento per chi cerca piatti cucinati con amore - facebook.com facebook