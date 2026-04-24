La sera del 24 aprile si conclude con una preghiera rivolta alla Santa Croce, un momento di affidamento e riflessione. La preghiera si svolge sotto lo sguardo del Padre, con l’intento di chiedere pace e speranza per l’anima. È un gesto che invita alla calma e al riposo, concludendo la giornata in modo spirituale e tranquillo.

Sotto lo sguardo del Padre e affidandoci alla Santa Croce: concludiamo la giornata del 24 aprile con un’invocazione di pace e speranza per la nostra anima. Al termine del giorno siamo chiamati a deporre le fatiche e le preoccupazioni ai piedi del Signore. La sera non è solo il termine del lavoro, ma il momento prezioso in cui l’anima cerca rifugio nell’abbraccio di Dio. Nella preghiera della sera di oggi, chiediamo il dono della pace vera, quella che ci permette di ritrovare noi stessi e di sentirci amati. Invochiamo con fede la protezione della Santa Croce, affinché sia lo scudo contro ogni pensiero negativo e ci doni un sereno riposo. Noi Ti lodiamo, Padre: Tu fai brillare le stelle sopra un mondo agitato -affinché ci ricordiamo che la Tua bontà è eterna.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 24 aprile: affida il tuo riposo alla Santa Croce

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