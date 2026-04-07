In questa mattina di martedì, si ricorda la commemorazione dell’Ottava di Pasqua. Le persone si preparano a iniziare la giornata con una preghiera, affidando le proprie intenzioni alla protezione degli Angeli Custodi. La giornata si svolge in un clima di riflessione e di speranza, con l’obiettivo di vivere in modo autentico e consapevole. La preghiera del mattino invita a trasformare ogni azione in una lode al Padre.

In questo martedì dell’Ottava di Pasqua, camminiamo sicuri sotto l’ala protettrice dei nostri Angeli Custodi. Con la preghiera del mattino, offriamo ogni respiro al Padre affinché la nostra giornata sia un riflesso luminoso della Sua santa volontà. O santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre buono e... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 7 Aprile 2026: per trasformare la nostra esistenza in una lode al Padre

Preghiera del mattino, 2 Aprile 2026: chiediamo il dono della perseveranza nella preghieraIn questo Giovedì Santo: riscopriamo la forza della preghiera del mattino per affrontare la giornata ed iniziare il Triduo Pasquale, chiedendo a...

Sabato Santo, 4 Aprile 2026: la preghiera del mattino nel silenzio dell’attesaNel silenzio sospeso del Sabato Santo, volgiamo lo sguardo a Maria: mentre il mondo tace davanti al sepolcro, la Vergine Madre ci insegna a custodire...

Temi più discussi: Raduni di preghiera, al Consiglio l’ultima parola: il Comune di Monfalcone rivince al Tar, respinto il ricorso del centro islamico; L’eutanasia non incanta più; Pizzaballa: la nota irritata, poi il cardinale prova ad abbassare i toni. Spiace sia successo; PROCESSIONE DELLA DESOLATA A RISCHIO SOSPENSIONE PER MALTEMPO: SE PIOVE UN’ORA DI PREGHIERA IN CATTEDRALE DALLE ORE 6 DI DOMATTINA.

Preghiera del mattino, 6 Aprile 2026: concedimi il coraggio di essere Tuo testimonePreghiera del mattino per chiedere il coraggio di essere testimoni del Risorto, agire nel bene e restare sempre uniti al Signore. lalucedimaria.it

Preghiera del mattino, 3 Aprile 2026: ai piedi della Croce, ringraziamo GesùÈ Venerdì Santo, deponiamo ogni affanno ai piedi della Croce con la preghiera del mattino. Affidiamo a Gesù tutto per ritrovare la pace. lalucedimaria.it

Il Papa, durante la preghiera del Regina Coeli dal Palazzo Apostolico, ha rivolto un pensiero speciale «ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione». Poi il ricordo di papa Francesco, morto lo scorso - facebook.com facebook

Il Papa, durante la preghiera del Regina Coeli dal Palazzo Apostolico, ha rivolto un pensiero speciale «ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell’istruzione». Poi il ricordo di papa Francesco, morto lo scorso x.com