Trento via la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Il gruppo Pd – Psi in Comune a Trento ha presentato una richiesta ufficiale di revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, a 102 anni dal conferimento. La decisione arriva dopo un dibattito interno e rappresenta una presa di posizione rispetto a una scelta passata. La questione riguarda la cittadinanza conferita in passato a una figura storica controversa.

A 102 anni dal conferimento, il gruppo Pd – Psi in Comune a Trento chiede ufficialmente la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Poi il documento sarà passato al vaglio dell'aula: per la revoca servirà una maggioranza dei quattro quinti del consiglio comunale. Sul tema (e a favore della revoca della cittadinanza) si era già espresso anche il consigliere Andrea Demarchi.

Cascina, revocata la cittadinanza onoraria a Benito MussoliniCascina (Pisa), 20 luglio 2024 – Via libera, ieri pomeriggio, dal consiglio comunale di Cascina ( Pisa) alla delibera per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, assegnata al duce il ... lanazione.it

«Liberazione, via la cittadinanza a Mussolini». L’Anpi alza la voce mentre la città fa festa con un ricco cartelloneSAN BENEDETTO Pochi giorni al 25 Aprile, l’80° anniversario della liberazione dal giogo nazifascista è disturbato da un fantasma della storia che l’Anpi vorrebbe veder esorcizzato. Vale a dire la ... corriereadriatico.it

Da cittadino onorario a cancellatore di comuni L'amico Tonino ci ricorda una storia quasi paradossale: Benito Mussolini prima viene nominato cittadino onorario di Agrone (comune che coincideva con la Magnifica Comunità di Agrone) ... e poi, con un colpo di - facebook.com facebook

Celle Ligure cancella la cittadinanza onoraria al dittatore fascista Benito Mussolini e la conferisce al partigiano e presidente Sandro Pertini. Non è solo un gesto simbolico. È ricordare che l’Italia democratica nasce dall’antifascismo. #matrice x.com