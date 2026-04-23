La Prefettura di Forlì-Cesena ha deciso di vietare lo svolgimento di un convegno organizzato da un movimento politico a Predappio, previsto per il 25 aprile. L'evento doveva trattare il tema della “fine dell’antifascismo” e avrebbe visto la partecipazione del segretario del movimento stesso. La decisione è stata comunicata ufficialmente prima della data stabilita.

Forza Nuova organizza il convegno “ La fine dell’antifascismo ” a Predappio per il 25 aprile alla presenza del segretario Roberto Fiore, ma la Prefettura di Forlì-Cesena lo vieta. La decisione del partito di estrema destra di tenere un evento il giorno della festa della Liberazione nel Comune di nascita di Benito Mussolini aveva provocato un coro di critiche e proteste. La decisione della Prefettura, però, è motivata da questioni di sicurezza: l’area dove l’iniziativa doveva tenersi, l’ex stabilimento “L’Arte”, “versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva di agibilità “. Nel tavolo in sede prefettizia è stato pertanto “espresso parere unanime nel senso dell’ assoluta inidoneità di tale area allo svolgimento delle attività programmate da Forza Nuova”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Prefettura vieta in convegno sulla “fine dell’antifascismo” organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio

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