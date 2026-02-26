Dramma nella Valle dell' Irno | uomo precipita in una scarpata

Dramma, questa mattina, a Fisciano, dove un uomo é precipitato in una scarpata in località Frassineto. Mezzi di soccorso de “La Solidarietà” si sono recati sul posto per eseguire gli interventi di emergenza insieme ai carabinieri. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Precipita in auto nella scarpata per 40 metri, grave un uomoSono gravi le condizioni di un uomo che nella prima mattinata di giovedì 11 dicembre è stato soccorso dopo essere finito con la sua auto in una...

Spaccio nella Valle dell'Irno, condannati due salernitaniAssociazione finalizzata allo spaccio nella Valle dell'Irno, due condanne sono ora definitive, con pene di 5 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno.

Discussioni sull' argomento Brescia, dramma a Corteno Golgi: imprenditore apre la porta e muore a causa dell'esplosione di una stufa a legna; Precipita dal quarto piano, morta donna di 31 anni: il giallo della caduta dopo essere uscita dalla finestra; Dramma in montagna: freerider 18enne muore finendo in un canalone sepolto a testa in giù nella neve, disperato il tentativo degli amici di salvarlo scavando a mani nude; Kurt Russell e Michelle Pfeiffer sono i protagonisti dell'ultimo dramma di Taylor Sheridan, The Madison.

Dramma al Giro della Valle d'Aosta, Samuele Privitera muore dopo una caduta: aveva 19 anniHa lottato fino all’ultimo il ciclista ligure Samuele Privitera, 19 anni, caduto durante la prima tappa del 61esimo Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente ... corriere.it

Tragedia nei boschi della Laga: muore boscaiolo 53enne Dramma nei boschi dei Monti della Laga, nei pressi della frazione Il Ceppo di Rocca Santa Maria, nel Teramano. Ha perso la vita Eugenio Marchetti, 53 anni, residente a Valle Castellana in località - facebook.com facebook