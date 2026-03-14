Nella serata di ieri nel Cilento costiero, due giovani fidanzati di 29 e 25 anni sono rimasti vittima di un incidente stradale in località Ripe Rosse, nel territorio comunale di Montecorice. L’auto su cui viaggiavano è precipitata in una scarpata che si affaccia sul mare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’era più nulla da fare.

Tragedia nella tarda serata di ieri nel Cilento costiero, in provincia di Salerno. Due fidanzati, lui di 29 anni e lei di 25, hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Ripe Rosse, nel territorio comunale di Montecorice. Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione, i due giovani viaggiavano a bordo di un’automobile che, dopo l’impatto con un furgone, è finita oltre il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per diverse decine di metri, fino a terminare la corsa sugli scogli. Nell’impatto i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto precipita in una scarpata sul mare: morti due giovani fidanzati nel Cilento

Articoli correlati

Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzatiTempo di lettura: 2 minutiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel...

Cilento, auto precipita in un dirupo dopo incidente: morti due fidanzati(Adnkronos) – Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati.

Tutti gli aggiornamenti su Auto precipita

Temi più discussi: Auto precipita per 60 metri in una scarpata a Farini: soccorsi sul posto, ma a bordo non c'è nessuno; Madesimo, auto precipita nella scarpata: salvato 60enne brianzolo; Auto precipita in mare a Montecorice: morta giovane coppia; Auto precipita in un burrone nella zona del Monte Penna, L'elicottero Drago dei vigili del fuoco in volo per il salvataggio - FOTO -.

Auto precipita in una scarpata nel Cilento, morta giovane coppia a MontecoriceL’incidente è avvenuto nella tarda serata di venerdì 13 marzo in località Ripe Rosse. Le vittime, due giovani di 29 e 24 anni, viaggiavano a bordo di un'auto che, dopo l'impatto con un altro mezzo, ha ... tg24.sky.it

Con l'auto precipitano in una scarpata, muoiono due fidanzatiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ... ansa.it

Italia - Auto precipita in un dirupo a picco sul mare: morti due fidanzati - facebook.com facebook

Incidente spettacolare a Rickenbach Sulz: auto precipita sui binari, feriti lievi e linea ferroviaria bloccata. #Zurigo #Incidente #Cronaca x.com