prato per la vita tornano le corse serali nei quartieri

A partire dalla sera, i quartieri di Prato ospitano nuovamente le corse serali, un evento che richiama molti partecipanti e appassionati. L'iniziativa, riproposta dopo una pausa, prevede diverse tappe nel territorio cittadino e si svolge in orari che favoriscono la partecipazione di tutti. La manifestazione si inserisce nel calendario locale e si svolge in più serate, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Prato, 26 aprile 2026 – Prato torna a correre con uno degli appuntamenti più significativi del calendario locale. Martedì 5 maggio prende il via “ Prato per la vita ”, il ciclo di manifestazioni podistiche serali promosso dal settore Atletica Leggera Uisp di Prato insieme alla Asd 29 Martiri, in collaborazione con il Circolo Arci Paolo Rossi di Santa Lucia. Un’iniziativa ormai consolidata, capace negli anni di coinvolgere podisti di ogni livello, dagli appassionati ai semplici camminatori, mantenendo una formula accessibile e inclusiva: iscrizione contenuta, partenza libera e percorsi alla portata di tutti. Un modello semplice che continua a funzionare perché mette al centro il valore più autentico dello sport, quello della partecipazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

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