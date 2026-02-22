Il People Mover dimezza le corse | tornano le navette sostitutive

Il People Mover riduce le corse a causa di lavori di manutenzione programmata. La società che gestisce la monorotaia ha deciso di sospendere alcune corse per permettere interventi tecnici sulla linea. Dal 23 febbraio al 15 marzo, le navette circolano ogni 15 minuti invece che con la frequenza abituale. Questo cambiamento interessa principalmente i pendolari che utilizzano quotidianamente la tratta tra il centro e l’aeroporto. Le navette sostitutive garantiranno comunque il servizio durante i lavori.

Per tre settimane e per una "manutenzione programmata", specifica la società che gestisce la monorotaia stazione-aeroporto Nuova manutenzione per il People Mover. Marconi Express, la società che gestisce la monorotaia che collega il centro all'aeroporto, ha annunciato una nuova fase di lavori che, da lunedì 23 febbraio a domenica 15 marzo, comporterà un dimezzamento del servizio: una corsa ogni 15 minuti al posto delle originali otto ogni ora. Per mitigare i disagi derivanti dai tempi di attesa raddoppiati sulla monorotaia, dalle ore 7 alle ore 20 il servizio sarà affiancato da bus sostitutivi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

