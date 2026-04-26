Potenza gran finale al Viviani | pareggio emozionante contro il Monopoli

Domenica 26 aprile 2026, allo stadio Viviani, Potenza e Monopoli si sono affrontate in una partita terminata 2-2. Il pareggio ha consentito al Potenza di interrompere la serie di sconfitte e di mantenere la posizione in classifica, evitando di accedere ai play-off. La partita è stata caratterizzata da diverse occasioni da entrambe le squadre, con momenti di tensione e un finale emozionante.

? Cosa sapere Potenza e Monopoli pareggiano 2-2 al Viviani domenica 26 aprile 2026.. Il punto permette al Potenza di De Giorgio di saltare i play-off.. Il Viviani di Potenza si chiude con un pareggio per 2-2 tra la squadra lucana e il Monopoli nella serata di domenica 26 aprile 2026, segnando l’ultima sfida della stagione regolare per il gruppo di De Giorgio. In uno stadio che ha accorrere 2.366 spettatori, di cui ben 1.548 abbonati, le due formazioni si sono scambiate emozioni intense in un match caratterizzato da un incasso lordo di 23.478,00 euro. Nonostante la trasferta fosse vietata ai sostenitori del Monopoli, il confronto agonistico ha offerto tutti i duelli previsti dal calendario della 38^ giornata di Serie C.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, gran finale al Viviani: pareggio emozionante contro il Monopoli Notizie correlate Catania, soltanto un pareggio al Massimino contro il Potenza: 1-1Il Catania non va oltre l’1-1 in casa contro il Potenza, al termine di una gara che lascia l'amaro in bocca. Curling, Italia Bronzo a Milano Cortina: Constantini e Mosaner battono la Gran Bretagna 5-3 in una finale emozionante.Milano Cortina, 10 febbraio 2026 – Una gioia inaspettata, un bronzo che profuma di riscatto e di tecnica per il curling italiano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Gran finale sul veliero di Capitan Uncino per Grandi e piccoli sogni; Gran finale di aprile con la live music all'Hard Rock Cafe di Roma -; CircusOperaShow: la magia del circo e la potenza della lirica al Teatro del Fuoco di Foggia; Campi Salentina, domani gran finale della Città del Libro: spettacolo su Maria Callas chiude la rassegna. Potenza-Latina 3-1: gol e highlights della finale di andata di Coppa Italia Serie CLeggi su Sky Sport l'articolo Potenza-Latina 3-1: gol e highlights della finale di andata di Coppa Italia Serie C ... sport.sky.it DIRETTA TRAPANI POTENZA (RISULTATO FINALE 2-1): LA RETE DI MAZZEO AVEVA ILLUSO GLI 0SPITI ALL’86’La diretta Trapani Potenza si giocherà allo Stadio Polisportivo Provinciale e da lì sarà trasmessa nelle case di tutti i tifosi e gli appassionati che hanno sottoscritto in precedenza un abbonamento a ... ilsussidiario.net Vietri di Potenza :L'Arcivescovo ha presieduto a Vietri di Potenza la Domenica del Buon Pastore alla presenza delle reliquie di san Gerardo Maiella. "Il Signore che e Pastore delle nostre vite custodisca l'ingresso del nostro Cuore, ha ricordato durante l'omel - facebook.com facebook