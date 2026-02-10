Curling Italia Bronzo a Milano Cortina | Constantini e Mosaner battono la Gran Bretagna 5-3 in una finale emozionante

La coppia italiana Constantini e Mosaner ha conquistato il bronzo nel curling ai Giochi di Milano Cortina. Nella finale contro la Gran Bretagna, gli azzurri hanno vinto 5-3 in una partita combattuta e ricca di emozioni. La vittoria rappresenta un risultato storico per il curling italiano, che torna sul podio dopo anni. Gli atleti hanno mostrato grande determinazione e precisione, regalando una medaglia che i tifosi italiani aspettavano da tempo.

Bronzo Azzurro nel Curling: Constantini e Mosaner Illuminano Milano Cortina. Milano Cortina, 10 febbraio 2026 – Una gioia inaspettata, un bronzo che profuma di riscatto e di tecnica per il curling italiano. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno regalato all'Italia una nuova medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, superando la Gran Bretagna con un punteggio di 5-3 in una finale al cardiopalma. La performance di oggi si inserisce in un contesto di crescente interesse per questo sport nel nostro paese, e consolida il talento di una coppia che aveva già brillato ai Giochi di Pechino 2022. La cronaca della partita è stata serrata fin dai primi momenti.

