Cayenne elettrica e modelli termici col Dna Porsche

Porsche presenta nuove strategie mentre si prepara alla transizione energetica. La casa automobilistica sta investendo sia nella Cayenne elettrica che nei modelli a motore tradizionale, mantenendo il suo forte legame con il DNA sportivo. La decisione arriva in un momento di cambiamenti regolamentari e di mercato, che spingono il marchio a rinnovarsi senza perdere le radici. La produzione di questi veicoli si intensifica nello stabilimento di Lipsia, garantendo continuità e innovazione.

© Quotidiano.net - "Cayenne elettrica e modelli termici col Dna Porsche"

di Giuseppe Tassi Il futuro di Porsche corre su un doppio binario. In piena fase di transizione energetica (e con le regole UE sulle emissioni in fase di modifica) lo storico marchio di Stoccarda rivede le sue strategie. Avanti a tutto spiano con l’elettrico e la scintillante versione BEV della Cayenne ma porte riaperte ai motori termici e ibridi, che la clientela affezionata a Porsche fatica ad abbandonare. Pietro Innocenti, ad di Porsche Italia, racconta così i piani operativi del brand di lusso tedesco per il 2026 e gli anni a seguire. "Dieci anni fa, con la volontà di pianificare un futuro a basse emissioni, Porsche ha imboccato la strada dell’elettrico.🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Porsche Cayenne elettrica: prezzi e versioni per l'Italia La Cayenne elettrica e la nuova sfida di Porsche: prestazioni da supercar, autonomia da viaggioLa Porsche lancia la nuova Cayenne elettrica, puntando a unire le prestazioni di una supercar con un’autonomia adatta ai lunghi viaggi. Porsche Cayenne ELETTRICA, affianca la termica e accelera come una HYPERCAR! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cayenne elettrica e modelli termici col Dna Porsche; Il paradosso di Porsche, chi ha una plug-in non la usa mai in elettrico; Porsche Macan GTS elettrica: la Suv che si dimentica di esserlo [VIDEO] | Quattroruote.it; Macan GTS, il Suv coupé elettrico da 571 Cv è una vera Porsche. Come va. Motorionline Talks | Episodio 23: i segreti della Porsche Cayenne elettricaÈ tempo di un’altra puntata di Motorionline Talks, il nostro podcast che, ogni settimana, vi porta dietro le quinte del mondo dell’auto con interviste esclusive a dirigenti, designer e personaggi del ... motorionline.com La Cayenne elettrica e la nuova sfida di Porsche: prestazioni da supercar, autonomia da viaggioC’è un modo, molto Porsche, di fare le rivoluzioni: non alzare la voce, ma cambiare tutto sotto la pelle lasciando intatta l’identità. La Cayenne Electric nasce così: stessa ricetta da SUV totale, ... ilgiornale.it Nuova generazione, stesso DNA. #Porsche 992.2 Targa 4 GTS con appena 1.000 km. In vendita, www.topmarques.it - facebook.com facebook