Porsche Cayenne S lusso sportivo | caratteristiche e prezzi del Suv elettrico da 666 Cv

La Porsche Cayenne S, un SUV elettrico con 666 cavalli di potenza, è stata recentemente presentata dalla casa automobilistica di Stoccarda. Questo modello si distingue per le sue caratteristiche tecniche e i prezzi di listino, che sono stati resi noti al pubblico. La vettura rappresenta una novità nel segmento dei veicoli di lusso sportivi e viene proposta in diverse configurazioni.

Porsche aggiunge alla propria gamma elettrica la nuova Cayenne S Electric, Suv che si posiziona tra la Cayenne Electric e il modello di punta, la Cayenne Turbo Electric. Il nuovo modello della casa di Stoccarda si distingue dalla versione base per una potenza aggiuntiva di 224 Cv (165 kW), un'estetica aggiornata ed equipaggiamenti ancora più completi. La Cayenne S Electric accelera da 0 a 100 kmh in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 kmh. L'autonomia su ciclo misto Wltp arriva fino a 653 chilometri. Analogamente alle altre due varianti Cayenne Electric attualmente disponibili, la versione S è dotata di una batteria con una capacità di 113 kW, che può essere ricaricata presso una colonnina di ricarica rapida, con una potenza di ricarica fino a 400 kW, dal 10 all'80% in 16 minuti.