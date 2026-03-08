San Patrizio al MOG | Genova celebra la Ireland Week con suoni tradizioni e sapori irlandesi

A Genova si svolge una celebrazione dedicata a San Patrizio, inserita nell'ambito della Ireland Week, con eventi che coinvolgono musica, tradizioni e sapori irlandesi. La manifestazione si tiene al MOG Mercato Orientale, una delle principali piazze gastronomiche e culturali della città, e si svolge in contemporanea con Milano, portando l’atmosfera irlandese nel cuore del mercato storico.

In contemporanea con Milano, la Ireland Week si espande con uno spin-off a Genova, promosso da MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta nel cuore del mercato storico cittadino. Dal 14 al 17 marzo 2026, “San Patrizio al MOG” porterà in città atmosfere, tradizioni e linguaggi contemporanei della cultura irlandese attraverso un palinsesto diffuso che intreccia musica, approfondimenti culturali, cinema, artigianalità e momenti di socialità. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa si consolida come appuntamento atteso e partecipato, capace di unire dimensione internazionale e radicamento locale. Grazie alla... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ireland Week 2026: Milano si tinge di verde tra musica, cinema e tradizioni irlandesiDall’8 al 17 marzo 2026 Milano ospita la Ireland Week, una rassegna diffusa che porta in città la cultura irlandese attraverso musica, cinema,...

A Piaggine e Valle dell’Angelo protagonisti sapori e tradizioni con “La casa di Babbo Natale” e “I sapori di montagna”Piaggine si trasformerà nella casa di Babbo Natale, mentre Valle dell’Angelo celebrerà i sapori legati alla tradizione.

Tutti gli aggiornamenti su San Patrizio.

Temi più discussi: San Patrizio 2026 al MOG: l'Ireland Week a Genova con musica, eventi e mostra diffusa; San Patrizio al MOG: dal 14 al 17 marzo Genova si tinge di verde per celebrare la cultura irlandese; Una festa di cultura musica e storie:a Milano arriva la Ireland Week 2026 dall’8 al 17 marzo 2026; Irlanda Week compie 5 anni: gli eventi a Milano dall’8 al 17 marzo.

San Patrizio 2026 al MOG: l'Ireland Week a Genova con musica, eventi e mostra diffusaIn contemporanea con Milano, la Ireland Week si espande con uno spin-off a Genova, promosso da MOG Mercato Orientale Genova, la piazza gastronomica e culturale coperta nel cuore del mercato storico ci ... mentelocale.it

L’Ireland Week arriva a Genova: dal 14 al 17 marzo San Patrizio al MogA Genova 4 giorni di eventi con Turismo irlandese: dalla musica folk ai laboratori di uncinetto celtico, dall'enogastronomia alle mostre ... liguria.bizjournal.it

Oggi inizia la novena a San Patrizio Credo in te, Dio, il mio Creatore e il Creatore di tutte le cose dell’universo. Credo in te, Gesù, mio fratello e mio amico. Tu sei davvero il Figlio di Dio, che è venuto a vivere tra noi e a redimerci attraverso la tua sofferenza, mo - facebook.com facebook

#PremierLeague, ecco le maglie dedicate a San Patrizio: dall' #AstonVilla all' #Everton. FOTO #SkySport #SkyPremier x.com