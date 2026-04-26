Pordenone | 12 milioni per trasformare l’ex Bronx in un polo universitario

La Giunta di Pordenone ha approvato un finanziamento di 12,3 milioni di euro destinato alla trasformazione dell’ex Centro Direzionale Valle in un polo universitario. L’obiettivo è di accogliere circa 500 studenti, con corsi provenienti dalle università di Trieste e Udine, a partire dal 18 maggio. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi per ospitare le attività accademiche.

? Cosa sapere La Giunta di Pordenone approva 12,3 milioni per l'ex Centro Direzionale Valle.. Il polo ospiterà 500 studenti con corsi di Trieste e Udine dal 18 maggio.. La Giunta comunale di Pordenone ha approvato la fattibilità tecnica ed economica per trasformare l’ex Centro Direzionale Valle, noto in città come Bronx, in una cittadella universitaria con un investimento complessivo di 12,3 milioni di euro. Il progetto punta a riqualificare un'area storicamente percepita come un non luogo di degrado, restituendola alla comunità attraverso spazi dedicati allo studio e alla residenza studentesca. L'operazione si inserisce in un percorso iniziato nel febbraio 2025, quando l'amministrazione ha acquistato le porzioni dell'Edificio 1, sede dell'Agenzia delle Entrate, per una cifra di 6,69 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: 12 milioni per trasformare l’ex Bronx in un polo universitario Notizie correlate Mantova: 4 milioni per trasformare Palazzo Accademia in polo studioLa Giunta comunale di Mantova ha dato il via libera, nella sessione del 7 aprile, a un piano di recupero per Palazzo dell’Accademia e il Teatro... Calabria e Basilicata: 12 milioni per trasformare la ricerca in businessDodici milioni di euro sono stati iniettati nel tessuto produttivo locale grazie a una strategia che trasforma la ricerca accademica in valore... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pordenone è il capoluogo di provincia che incassa meno dalle multe: quanto spendono i pordenonesi; Pordenone: l’ex Bronx diventa campus universitario; SVEGLIA FRIULI | 20/04/2026; Elezioni comunali, 12 sindaci per 6 municipi: la sfida è aperta. Dall’ex Bronx a cittadella universitaria: via libera al progetto da 12,3 milioniPORDENONE – Cambiare volto a uno dei luoghi più discussi della città e restituirlo alla vita studentesca: è questo l’obiettivo del progetto approvato dalla Giunta comunale, che ha dato il via libera a ... pordenoneoggi.it Verso Pordenone 2027, Amirante '1,24 milioni per interventi di viabilità'La Regione destina un importante contributo di 1.240.000 euro al Comune di Pordenone per interventi di manutenzione straordinaria della viabilità. Si tratta di un passo fondamentale per preparare la ... ansa.it Prata in Finale Play Off A2 Credem Banca La Tinet Prata di Pordenone supera al tie-break la Gruppo Consoli Sferc Brescia, chiude la serie sul 2-0 e conquista per la prima volta l’accesso alla Finale Play Off di Serie A2 Credem Banca. Oggi si conoscerà la s - facebook.com facebook Tutti in piedi nella sala consiliare del Comune di Pordenone per tributare un doveroso e coinvolgente omaggio al “Sindaco” Alvaro Cardin, a cui è stata assegnata una delle due menzioni speciali della Propordenone nell’ambito dei Premi San Marco 2026. Me x.com