La Giunta comunale di Mantova ha approvato un progetto di recupero per Palazzo dell’Accademia e il Teatro Bibiena durante la riunione del 7 aprile. L’intervento prevede un investimento di circa 4 milioni di euro destinati alla riqualificazione degli edifici. La decisione riguarda la trasformazione di Palazzo dell’Accademia in un polo dedicato allo studio e le opere di riqualificazione del teatro storico.

La Giunta comunale di Mantova ha dato il via libera, nella sessione del 7 aprile, a un piano di recupero per Palazzo dell’Accademia e il Teatro Bibiena. L’operazione, che prevede un investimento superiore ai 4 milioni di euro, trasformerà il complesso in un centro dedicato alla formazione e alla ricerca. L’iniziativa nasce da un accordo strategico tra Regione Lombardia e amministrazione locale. Il progetto mira a valorizzare spazi monumentali che fanno parte del sito Unesco comprendente Mantova e Sabbioneta, restituendo al complesso la sua funzione di luogo per l’arte e lo studio. Il piano finanziario e gli interventi strutturali. L’operazione economica complessiva supera i 4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova: 4 milioni per trasformare Palazzo Accademia in polo studio

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