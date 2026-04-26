Pontenure omaggia il partigiano Giuseppe Comolli con un giardino

Da ilpiacenza.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, a Pontenure è stato aperto un nuovo giardino urbano dedicato a un cittadino locale che ha partecipato alla Resistenza come comandante partigiano. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti comunali e cittadini, che hanno assistito all’inaugurazione del spazio verde intitolato alla memoria del protagonista. La giornata si è conclusa con un momento commemorativo e un breve discorso delle autorità.

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, Pontenure ha inaugurato un giardino urbano dedicato a ricordare un pontenurese che si è particolarmente distinto sia come comandante partigiano che come primo direttore generale del Consorzio Agrario di Piacenza da maggio a novembre 1945 con il compito.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Pontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe ComolliIn occasione del 25 aprile, anticipato alle ore 8,30-8,45 per altre manifestazioni comunali e provinciali, a Pontenure verrà inaugurato e intitolato...

Elezioni, Giuseppe Carini ci riprova con la lista “Pontenure sei tu”Si è svolta venerdì 17 aprile la giornata di raccolta firme per la lista “Pontenure sei tu” guidata dal candidato sindaco Giuseppe Carini, già primo...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: 25 aprile: al partigiano piacentino Giuseppe Comolli intitolato un giardino a Pontenure; A Piacenza 25 Aprile con Soliani. Pontenure dedica un giardino a Comolli: aiutò gli alleati a superare i ponti.

giuseppe comolli pontenure omaggia il partigianoPontenure dedica un giardino al comandante partigiano Giuseppe ComolliLa giornata del 25 aprile dedicata alla fine della seconda guerra mondiale con la liberazione dell'Italia ha visto a Pontenure (Piacenza) l'inaugurazione ... piacenzasera.it

giuseppe comolli pontenure omaggia il partigianoPontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe ComolliIn occasione del 25 aprile, anticipato alle ore 8,30-8,45 per altre manifestazioni comunali e provinciali, a Pontenure verrà inaugurato e intitolato il giardino posto in via Bosi a Giuseppe Comolli (1 ... ilpiacenza.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.