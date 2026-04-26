Pontenure omaggia il partigiano Giuseppe Comolli con un giardino

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, a Pontenure è stato aperto un nuovo giardino urbano dedicato a un cittadino locale che ha partecipato alla Resistenza come comandante partigiano. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti comunali e cittadini, che hanno assistito all’inaugurazione del spazio verde intitolato alla memoria del protagonista. La giornata si è conclusa con un momento commemorativo e un breve discorso delle autorità.

Il 25 aprile, giorno della Liberazione, Pontenure ha inaugurato un giardino urbano dedicato a ricordare un pontenurese che si è particolarmente distinto sia come comandante partigiano che come primo direttore generale del Consorzio Agrario di Piacenza da maggio a novembre 1945 con il compito.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Pontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe ComolliIn occasione del 25 aprile, anticipato alle ore 8,30-8,45 per altre manifestazioni comunali e provinciali, a Pontenure verrà inaugurato e intitolato... Elezioni, Giuseppe Carini ci riprova con la lista “Pontenure sei tu”Si è svolta venerdì 17 aprile la giornata di raccolta firme per la lista “Pontenure sei tu” guidata dal candidato sindaco Giuseppe Carini, già primo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 25 aprile: al partigiano piacentino Giuseppe Comolli intitolato un giardino a Pontenure; A Piacenza 25 Aprile con Soliani. Pontenure dedica un giardino a Comolli: aiutò gli alleati a superare i ponti. Pontenure dedica un giardino al comandante partigiano Giuseppe ComolliLa giornata del 25 aprile dedicata alla fine della seconda guerra mondiale con la liberazione dell'Italia ha visto a Pontenure (Piacenza) l'inaugurazione ... piacenzasera.it Pontenure intitola un giardino al partigiano Giuseppe ComolliIn occasione del 25 aprile, anticipato alle ore 8,30-8,45 per altre manifestazioni comunali e provinciali, a Pontenure verrà inaugurato e intitolato il giardino posto in via Bosi a Giuseppe Comolli (1 ... ilpiacenza.it Festa della #liberazione: il #25aprile appuntamento a #pontenure, leggi l'articolo su Il mio giornale! #giuseppecomolli, #ANPI, #ANPC, #isrec, #piacenza, Comune di Pontenure - facebook.com facebook