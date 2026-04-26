Domenica 26 aprile alle 14:30, allo stadio di Pontedera, si gioca la partita tra le due squadre. Si tratta della conclusione della stagione, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo per l’ultimo incontro. La sfida si svolge in un clima di attesa, con i tifosi presenti per seguire l’evento. La partita rappresenta un momento importante per le squadre coinvolte, che si preparano a concludere il campionato.

? Cosa sapere Pontedera e Livorno si affrontano domenica 26 aprile alle 14:30 allo stadio di Pontedera.. Il Pontedera è retrocesso in Serie C mentre il Livorno di Venturato ha già la salvezza.. Il Pontedera accoglie il Livorno alle ore 14:30 di questa domenica 26 aprile 2026, in un match che chiude il sipario sulla stagione di Serie C per entrambe le compagini coinvolte. Il fischio d’inizio vedrà schierati i ragazzi di Braglia con una formazione composta da Biagini, Leo, Sapola, Piana e Cerretti; il centrocampo sarà guidato da Pietrelli, Caponi, Vitali, Kabashi e Raychev, con Nabian pronto a rifinire l’azione. Sul fronte amaranto, la sfida vede in campo Ciobanu, Gentile, Noce, Tosto e Falasco, con Luperini, Hamlili e Bonassi che presidiano la zona centrale, mentre Peralta agirà dietro la coppia d’attacco formata da Dionisi e Di Carmine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pontedera-Livorno: finale di stagione tra dignità e riscatto

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