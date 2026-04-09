Domenica 12 aprile 2026, alle ore 17, nella frazione San Nicola di Potenza, si svolgerà il gran finale della seconda edizione della rassegna intercomunale denominata Non solo 8 Marzo. L’evento riunirà diverse donne lucane in un momento di incontro e celebrazione. La manifestazione si svolge in una location pubblica e coinvolge più comunità della regione.

La frazione San Nicola di Potenza ospiterà domenica 12 aprile 2026, alle ore 17, il gran finale della seconda edizione della rassegna intercomunale denominata Non solo 8 Marzo. L’evento segnerà la conclusione di un percorso di impegno civile e culturale che ha coinvolto oltre dieci associazioni locali, creando una rete di solidarietà tra i territori di Avigliano, Filiano, Pietragalla e Potenza. Un itinerario di dignità e riscatto tra i comuni lucani. Il progetto ha strutturato un dialogo serrato tra diverse realtà territoriali, trasformando la ricorrenza della festa della donna in un mese intero dedicato alla riflessione sociale. Il percorso ha avuto inizio ad Avigliano, dove l’attenzione si è concentrata sul Premio Elios Donne 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Donne lucane unite: il gran finale di un viaggio tra riscatto e dignità

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